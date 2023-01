Sci alpino | super-G maschile Wengen 2023 oggi in tv | programma | orario e streaming

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il, gli orari e la diretta tv del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Matteo Franzoso. Appuntamento, venerdì 13 gennaio, a partire dalle ore 12. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

OA Sport

Terza vittima in tre giorni: la 34enne morta a Cortina davanti al compagno di escursione. Il Soccorso: evitare la neve fresca, portare sempre il dispositivo di ...L'Italia organizza a tempo di record due superG maschili di Coppa del mondo nel fine settimana del 28 e 29 gennaio a Cortina, sull'Olympia delle Tofane, che il prossimo week - end vedrà di scena la ... Sci alpino, startlist superG Wengen 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani Terza vittima in tre giorni: la 34enne morta a Cortina davanti al compagno di escursione. Il Soccorso alpino: evitare la neve fresca, portare sempre il dispositivo di geolocalizzazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa di St. Anton, valida per la Coppa del Mondo di sci a ...