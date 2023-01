Sci alpino | startlist discesa Wengen 2023 | orario | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lamaschile delle 12.30, con otto azzurri iscritti, che andrà in scena a(Svizzera) domani, sabato 14 gennaio, vedrà proseguire il fine settimana riservato alle gare elvetiche della Coppa del Mondo di sci. Nellamaschile digli atleti al cancelletto di partenza saranno 57 da 13 Paesi, con otto. Lamaschile disarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport1, mentre losarà garantito da RaiPlay ed eurosport.it e Discovery+. CALENDARIO SCISabato 14 gennaio Ore 12.30maschile(Svizzera) – Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport1SCI: DOVE ...

... su un tracciato - quello dedicato all'atleta olimpica Deborah Compagnoni - nato per i Campionati mondiali didel 2005 e teatro di diverse gare del circo bianco. "Quest'anno conto di farlo ...I satelliti del programma Copernicus della Commissione Europea hanno inquadrato nuovamente una situazione ambientale difficile, connessa alla crisi climatica : la carenza di neve sull' arco, dovuta ad un'intensa ondata di calore che ha investito l'Europa all'inizio dell'anno. Infatti, in molti paesi europei sono state rilevate temperature pari e anche superiori a 20°C . A ...La discesa maschile delle 12.30, con otto azzurri iscritti, che andrà in scena a Wengen (Svizzera) domani, sabato 14 gennaio, vedrà proseguire il fine settimana riservato alle gare elvetiche della Cop ...Aleksander Aamodt Kilde ha fatto suo il superG di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Nello splendido scenario del Lauberhorn il fuoriclasse norvegese ha dav ...