Sci alpino | perché la discesa di St Anton è stata cancellata? Il regolamento parla chiaro Nuovo programma e orari

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lalibera di St.. L’evento, valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci, era previsto per sabato 14 gennaio, ma non andrà regolarmente in scena nella località austriaca. Ilprevede che per disputare una gara in questa specialità sia obbligatorio portare a termine almeno una prova cronometrata, ma purtroppo gli organizzatori hanno dovuto cancellare entrambe le prove a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla pista tra ieri e oggi. Questa decisione obbligata ha costretto gli organizzatori a stravolgere ildel fine settimana. Lalibera di St.visto che non si sono potute disputare le ...