Sci alpino | Dominik Paris volta pagina ed è 5° nel superG di Wengen! Kilde beffa gli svizzeri

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Aleksander Aamodtrovina la festa della Svizzera neldi Wengen. Il norvegese conquista la diciottesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la nona in questa specialità. Una prestazione strepitosa quella di, che ha fatto la differenza nella parte alta, rischiando tantissimo sulla Kerner-S (finito anche un po’ lungo), ma portandosi dietro tantissima velocità dopo il Wasserstation tunnel, con un vantaggio di oltre sette decimi, che ha saputo amministrare nonostante abbia perso un po’ nella parte finale. Si diceva di festa svizzera rovinata, perchè sul podio ci sono due elvetici. Al secondo posto c’è infatti Stefan Rogentin, staccato di 27 centesimi dal norvegese, ma comunque felicissimo per il primo podio della carriera in Coppa del Mondo. In terza posizione ha concluso Marco Odermatt, vincitore lo scorso anno, ...

