Sci alpino | Coppa Europa 2023 | Pietro Zazzi ancora sul podio a Sella Nevea L’austriaco Rieser concede il bis

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Seconda discesa die seconda vittoria per Stefanil bis e si ripete dopo il successo nella gara di ieri. Anche l’Italia può sorrideregrazie al terzo posto di, che si peggiora di una posizione rispetto alla prima discesa, ma è nuovamente sul. Unche vede gli stessi interpreti di ieri. Questa volta dietro a, Marco Kohler esi sono scambiate le posizioni, con lo svizzero secondo e l’italiano terzo, rispettivamente a 20 e 37 centesimi dal vincitore. Quarto posto per l’elvetico Franjo Von Allmen (+.047). Bel quinto posto per il ...

... Slovacchia che gareggeranno nelle diverse specialità previste: scialpinismo, slalom gigante,...ma rappresenta anche un'importante opportunità di promozione internazionale del territorio, ...Il duello continua e la tappa di Wengen, almeno per il superG, stavolta premia Aleksander Aamodt Kilde. È il norvegese a vincere in 1'47'84 sul tracciato velocissimo disegnato dal tecnico azzurro ... Sci alpino, cancellata la discesa di St. Anton! Prova annullata, stravolto il programma con 2 superG Seconda discesa di Coppa Europa a Sella Nevea e seconda vittoria per Stefan Rieser. L’austriaco concede il bis e si ripete dopo il successo nella gara di ieri. Anche l’Italia può sorridere ancora graz ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 13.07 Dominik Paris a RaiSport: “Sono molto contento. E’ stato un periodo difficile, ma non ho mollato. Oggi ho dato tutto, ...