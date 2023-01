Sci alpino | Coppa del mondo 2022 2023 maschile | classifica aggiornata dopo Super-G Wengen

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Oggi è andato in scena il-G di, valido per ladel. Sulle nevi svizzere a spuntarla è Kilde che vince davanti ai padroni di casa Rogentin, miglior risultato in carriera, e il solito Odermatt al quinto podio consecutivo nella disciplina. Ottimo Paris che chiude in 5ª posizione. Per quanto riguarda i colori azzurri Casse chiude 13° e Bosca 19°. Inla leadership di Odermatt non è in discussione. Kilde rafforza la seconda posizione. Buon salto in avanti di Rogentin e Paris. 1. Odermatt (SUI) 1106 2. Kilde (NOR) 746 3. Kristoffersen (NOR) 565 4. Kriechmayr (AUT) 482 5. Braathen (NOR) 465 6. Meillard (SUI) 427 7. Pinturault (FRA) 417 8. Feller (AUT) 406 9. Crawford (CAN) 317 10. Schwarz (AUT) 301 GLI ITALIANI 23. Casse 148 33. ...