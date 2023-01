Sci alpino | cancellata la discesa di St Anton! Prova annullata | stravolto il programma con 2 superG

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La secondacronometrata dellalibera di St. Anton è stataa causa delle avverse condizioni meteo nella località austriaca. Ieri era statala primain seguito alla nevicata che si era abbattuta nella notte, oggi la storia si è ripetuta e dunque le atlete non si presenteranno ai cancelletti di partenza (il primo start era previsto per le ore 10.30). Questa decisione da parte degli organizzatori cambia radicalmente ildel fine settimana riservato a questo evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Il regolamento prevede l’obbligo della disputa di almeno unacronometrata per mandare in scena la gara dilibera. Purtroppo la doppia cancellazione a St. Anton ...