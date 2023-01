(Di venerdì 13 gennaio 2023) L'accusa che portato in carcere due, 20 e 21 anni, è didietro la minaccia di divulgare foto esutra gay. I due indagati sono ritenuti responsabili, in concorso, di una serie diedai danni di almeno otto persone avvenute tra Firenze ea partire da maggio 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze Post

... 20 e 22 anni ,dai carabinieri: estorsione e rapina ai danni di otto persone le accuse. A incappare nella 'strategia di adescamenti sistematici' nel maggio scorso, ae Firenze, ...... in concorso, di una serie di rapine ed estorsioni in danni di otto persone avvenuti tra Firenze edal maggio 2022. I due avevano come obiettivo delle minacce e delle estorsioni gli utenti ... Scandicci: arrestati due giovani con l’accusa di estorsioni e rapine. Minacciavano di rivelare video di incontri gay Arrestati due uomini accusati di una serie di rapine ed estorsioni a 8 persone da maggio 2022 a Firenze e Scandicci. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri i due uomini di 20 e 21 anni avevano c ...L'accusa che portato in carcere due giovani, 20 e 21 anni, è di estorsioni e rapine dietro la minaccia di divulgare foto e video su incontri tra gay. I due indagati sono ritenuti responsabili, in conc ...