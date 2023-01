Scandalo Shein | la moda ultra-veloce causa danni permanenti

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chi ha un profilo Instagram o un account TikTok si sarà probabilmente imbattuto in un unboxing video, in cui si vede una persona spacchettare un ordine effettuato online, un acquisto fatto in un negozio o un regalo inviato da un brand, mostrarne il contenuto e la vestibilità. Molto spesso a registrare questi filmati, chiamati anche “haul”, letteralmente “video del bottino” sono gli influencer che, alla fine della consueta prova abito, forniscono il desiderato codice sconto ai followers, aumentando la visibilità del marchio. Molte celebrità social che commercializzano prodotti e marchi di lifestyle accelerano la cultura del fast fashion attraverso cicli di tendenze in continua evoluzione: ciò che è allaoggi, potrebbe essere completamente superato domani. Questi rapidi cambiamenti hanno un impatto enorme sulle lotte ambientali e umanitarie in tutto il mondo come ...