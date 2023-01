Scandalo Napoli-Juventus | le telecamere riprendono tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ingiustificabile ciò che si è visto sulle tribune del Maradona durante: un tifoso ha fatto questo, da non credere. L’atmosfera che si respirava nei giorni addietro, alla fine, ha avvolto anche il Maradona, teatro del big match tra, valevole per la Serie A. Lo scontro al vertice si è chiuso, dopo 45 minuti, sul 2-1 per i partenopei. A catturare l’attenzione, però, non è stato solo il campo durante la prima frazione. Sugli spalti, dove c’è ilesaurito e sono presenti ben sessantamila spettatori, sono andate in scena dei siparietti non proprio gradevoli: almeno, non per i tifosi della, ecco lo striscione: lo alza alla telecamera Inquadrato dallepresenti allo ...