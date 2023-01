Scandalo in provincia | la badante e il nonnino choc dalla D' Urso

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lae il nonnetto. Non è il titolo di una delle tante spesso improbabili commedie pecorecce Anni 70, di quelle che riempivano le sale italiane al pomeriggio, ma il pruriginoso pettegolezzo che agita laitaliana e che approda, dritto dritto, nel salotto di Barbara d'a Pomeriggio 5, davanti a milioni di telespettatori. In collegamento con il programma-contenitore di Canale 5 c'è Manuela, accusata dalle malelingue di Vallo della Lucania, paesone indi Salerno, di aver sedotto, ammaliato e circuito l'anziano che cura a domicilio. Anziano sì, ma decisamente arzillo: a 91 anni ha chiesto alla ben più giovane signora di sposarlo. Fuoco alle polveri delle velenose polemiche. E Manuela, d'aspetto piacente ma non certo appariscente, è costretta ad andare in tv per difendersi. «Perché voleva ...

La Provincia Pavese

... già indagato La vicenda è accaduta in una clinica di Formia, indi Latina. Qui, un ... The postin sala operatoria: balla con il paziente anestetizzato - Su di lui una condanna per ...L'infanzia a Carpi, l'università a Bologna, il Centro sperimentale Nata a Carpi indi ... Lode 'Il portiere di notte' Gli anni Settanta sono quelli dell'insuccesso de I cannibali ... Aia, lascia Trentalange per lo scandalo droga dell'ex procuratore Vicenda incredibile quella che è accaduta in un ospedale di Roma. Il video riprende tutto: scene da incubo con il paziente davanti a lui ...Una struttura collaudata e funzionante da anni con al vertice un uomo pakistano, S. N ., con casa in un paese della provincia di Vicenza , che si avvaleva di una folta rete di procacciatori d'affari s ...