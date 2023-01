SBK | Honda CBR1000RR - R | la bella che balla | troppo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Costretta a vincere. La sentenza per la CBR - RR sembra già scritta per la SBK 2023 . E diversamente sarebbe dura da digerire per la HRC soprattutto, ma anche per gli appassionati che seguono le ...

Motosprint.it

Costretta a vincere. La sentenza per la CBR - RR sembra già scritta per la2023 . E diversamente sarebbe dura da digerire per la HRC soprattutto, ma anche per gli appassionati che seguono le derivate di serie e che attendono una Fireblade lassù a dare fastidio a Ducati, ...Il vicecampione tedesco Superbike sarà al via dell'IDM per andare all'assalto del titolo nazionale, ma dopo dei lunghi trascorsi con BMW passerà alladifendendo i colori del team Holzhauer ... IDM: Florian Alt passa a Honda, con uno sguardo al mondiale SBK Al quarto anno di partecipazione tra le derivate di serie per la rinnovata Fireblade è il momento di dare un segnale concreto di competitività. Gli aggiornamenti per il 2023 remano verso una moto meno ...Il forte pilota tedesco andrà all'assalto del titolo nazionale con la CBR1000RR-R del team HRP, con cui farà anche un paio di wild card iridate. Confermato inoltre l'impegno nell'EWC ...