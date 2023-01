Savignano Irpino | rissa tra due bengalesi e un egiziano in struttura di accoglienza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Ariano, a conclusione di un sollecito intervento, hanno denunciato duee unritenuti responsabili di aver scatenato una. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri all’interno di unadidi: nel giro di pochi minuti i predetti hanno incominciato ad aggredirsi fisicamente. Grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, è stata circoscritta la zuffa, scaturita per futili motivi. Sul posto anche personale sanitario per le cure dei predetti, che fortunatamente non hanno riportato lesioni. Alla luce delle evidenze raccolte, i tre stranieri sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...