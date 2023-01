Sassuolo - Lazio quote | Serie A | Berardi primo marcatore a 8 50

, il pronostico Ormai è risaputo: laparte forte, ma poi cala alla distanza. È successo a Lecce e contro l'Empoli, ma è in generale una costante per i biancocelesti, la ...Domenica alle 12,30 lafa visita al: i biancocelesti si sono aggiudicati il doppio delle gare contro i neroverdi in Serie A (10 match a cinque), per il resto tre pareggi, l'ultimo dei ...La Lazio sarà chiamata a reagire domenica contro il Sassuolo. La squadra di Maurizio Sarri non ha più bonus da giocarsi e a Reggio Emilia l'unico risultato accettabile è la vittoria. Nelle ultime ...Seduta dell’antivigilia completata per la Lazio. I biancocelesti si avvicinano al prossimo impegno ufficiale con l’ennesimo allenamento di ...