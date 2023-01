Sarà l’anno di Perugia?

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La prima volta che la Sir Safetyentra nella geografia della pallavolo italiana risale al 2014, quando raggiunge la finale sia di Coppa Italia che di campionato. La società bianconera aveva trasferito il titolo da Bastia Umbra 4 anni prima, approfittando del vuoto creatosi con lo spostamento della Pet Company daa San Giustino e lo scioglimento della Sirionel 2011, storico club nel femminile protagonista negli anni 2000 con una quindicina di trofei vinti, tra cui 3 scudetti e 2 Champions League. La squadra di Gino Sirci, fondatore dell’azienda Sir Safety e presidente del club umbro, è partita nel 2001 dalla Serie C e in 10 anni tondi è arrivata in A1. Nel giro di poco tempo si è capito come il suo obiettivo fosse quello di rendereuna big a tutti gli effetti del pallavolo italiana, ...