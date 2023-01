Sanremo 2023 | Will “Il mio brano vuole essere anche uno slogan”

Leggi su zon

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Stupido è unin cui tutti si possono ritrovare – ha dichiarato, protagonista del prossimo Festival di– a molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di sentirsi stupidi, facendo delle cose stupideper amore. Il tema principale di stupido ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale. Ilracconta di storie e intrecci d’amore in cui ci siamo persi e ritrovati, quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire “piccolo” e in altri ti fa sentire un “gigante”. Dopo aver superato con successo la finalissima diGiovani con il“Le cose più ...