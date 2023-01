Sanremo 2023 | Will | “Il festival è un sogno che si realizza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sono felicissimo e orgoglioso di poter portare ad un pubblico così ampio la mia musica, grato alla commissione che ha creduto nel mio progetto consentendomi dire unche mai avrei pensato potessersi”. Parla così del suo esordio sul palco dell’Ariston, all’anagrafeiam Busetti, il cantante 23enne che dopo aver superato con successo la finalissima diGiovani con il brano “Le cose più importanti”, sarà protagonista in gara aldicon il brano “Stupido”, in cui l’attitudine pop abbraccia sapientemente il mondo urban. “Spero che Stupido possa emozionare arrivando al cuore di tantissime persone, non vedo l’ora di poter vivere il vortice delle emozioni di questo ...