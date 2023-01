Sanremo 2023 | quanto guadagna Amadeus? Il cachet del conduttore del Festival

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La bravura va compensata, e gli ascolti da capogiro aiutano. D’altronde, cheguadagni molto per condurre ilnon è certo una sorpresa. Quest’anno siamo giunti alla sua 73^ edizione, e le cinque serate delsi terranno dal 7 all’11 febbraio. Come gli anni passati, il direttore artistico edelsarà, che ha già curato le 3 edizioni dipassate e ha riscosso un enorme successo insieme a Fiorello e ad altri volti famosi della televisione e della musica italiana.per fare ildi? Come sappiamo da qualche mese, al fianco dell’amatissimo, principe ...

Tra 25 giorni, il prossimo 7 febbraio, prenderà il via la 73esima edizione del festival di. Immancabili, come le fiamme all'inferno, divampano le polemiche pre - festival. Utili ...della ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Meno di un mese all'inizio del Festival di. Amadeus tornerà alla guida della kermesse, co - conduttore Gianni Morandi. In attesa di scoprire tutti i dettagli dell' appuntamento musicale che vedrà ben ventotto artisti in gara, ...«Nel frattempo la Città vive con preoccupazione, sgomento e timore, senza certezze su un futuro che doveva essere roseo e di un benessere collettivo, sempre più lontano e sempre più difficile da raggi ...Giorgia potrebbe essere esclusa da Sanremo o pagare una multa Un negozio di musica ha spoilerato la canzone che porterà al Festival.