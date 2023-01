Sanremo 2023 | Giorgia a rischio squalifica? Spoilerato il testo della canzone “Parole dette male”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Anche in vista di, il padrone di casa Amadeus dovrà fronteggiare la grana legata alspoiler. Se negli anni precedenti era toccato prima a Fedez e successivamente a Gianni Morandi, entrambi protagonisti di averinvolontariamente le loro canzoni sanremesi, questa volta è capitato a, ma il caso è del tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

È stato spoilerato il testo di " Parole dette male ", il brano con cui Giorgia si presenterà sul palco di. Secondo il regolamento prima del Festival le canzoni non possono essere rivelate, pena la squalifica. Secondo le prime informazioni circolate, a rovinare la sorpresa dei fan della ...I testi delle canzoni dinon possono essere rivelati se non quando previsto dal Festival (che in genere affida a Tv Sorrisi e Canzoni la diffusione), ma la cantante non dovrebbe rischiare ...Primo spoiler per il Festival di Sanremo. Come riporta la Stampa, stavolta il brano reso noto, prima del tempo, è «Parole dette male» di Giorgia. La cantante ...La pagina Instagram di un negozio di dischi ha postato una Storia contenente il testo della canzone che l'artista porterà sul palco dell'Ariston, contravvenendo al regolamento. C'è il rischio squalifi ...