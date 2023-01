Sanità al collasso per le riforme costituzionali | siamo stati disattenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel 2018 abbiamo festeggiato i primi 40 anni del Ssn, con tante speranze e buoni auspici per il futuro. Nel mezzo: la pandemia, i morti, le bare sui camion militari, la crisi, la guerra. Un incubo. Dobbiamo, come l’araba fenice, avere la capacità di risorgere dalle nostre ceneri e risognare il grande sogno da cuipartiti: rendere concreti i principi enunciati dalla nostra carta costituzionale. Articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Quando nasce il Servizio Sanitario Nazionale sono anni difficili per la nostra repubblica: gli attentati, i conflitti sociali. Eppure in questo clima è nata la legge Basaglia e, per la prima volta, viene messo nero su bianco che al centro della cura tocca mettere non già la malattia, ma la persona e che non vi può ...