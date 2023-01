Sangiovanni irriconoscibile | ma cosa gli è accaduto?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il cantante, apprezzatissimo soprattutto dai giovani, si è mostrato con un look che ha sconvolto tutti. Ecco com’èoggi Moderno, sincero e dissacrante. Sono queste le tre parole che meglio descrivono, giovanissimo talento della musica italiana lanciato da Maria de Filippi durante Amici 20, edizione poi vinta dalla sua fidanzata Giulia Stabile.: cos’è successo? (direttanews.com)Fin dalla sua partecipazione al talent show, infatti,ha mostrato la sua unicità, che ha subito conquistato pressoché tutti i giudici e i professori. Arrivato fino alla puntata finale, si è trovato a scontrarsi per la vittoria con quella che è diventata la sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile: nonostante abbia trionfato lei, oggi entrambi stanno vivendo carriere meravigliose. Ragazzo dal ...

Fortementein.com

..., Deddy, così come Elodie - hanno avuto la possibilità di conquistare dischi di platino ... vi ricordate di Alessia Orlandi Oggi, la cantante è; scopriamo insieme di cosa si ...... nell'annunciare l'uscita del suo nuovo brano,ha mostrato a tutti il suo nuovo look, decisamente stravolto: è quasi! Diamo un'occhiata.cambia completamente ... Sangiovanni e Giulia Stabile sono irriconoscibili: come si sono 'ridotti'