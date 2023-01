Samsung Display ha chiesto di bloccare l' importazione degli schermi di ricambio dei Galaxy e degli iPhone non originali

Samsung Newsroom Italy

Il video in formato breve verticale viene visualizzato nella porzione di sinistra del, ... come la linea Galaxy Z Fold di, ma la disponibilità sui tablet dovrebbe essere la novità più ...La nuova serie di puntaGalaxy S22 è composta da tre modelli: Galaxy S22 , Galaxy S22+ e ... IlDynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di ... Samsung Electronics presenta al CES le nuove linee Odyssey ... In attesa della nuova serie Galaxy S23, alcuni tipster hanno già rilasciato informazioni per il top di gamma del prossimo anno, secondo cui Galaxy S24 Ultra monterà una fotocamera con zoom 150x ...In attesa della nuova serie Galaxy S23, alcuni tipster hanno già rilasciato informazioni per il top di gamma del prossimo anno, secondo cui Galaxy S24 Ultra monterà una fotocamera con zoom 150x ...