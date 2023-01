Sampdoria | Verre-Palermo cambia la formula | niente obbligo di riscatto

Samp News 24

... tipo che la Coppa Italia era l'ultimo pensiero dellae che a Genova, tolto l'eroico ... Augurandosi un recupero di Gabbiadini, restano serissimi problemi a centrocampo: Villar partito,...Entrambi gli affari sono in dirittura d'arrivo:ha giocato 45 minuti in Coppa Italia con la, mentre Tutino è rimasto in panchina nel match contro l'Inter. Così facendo il Palermo ... Calciomercato Sampdoria: Verre ai saluti. Palermo vicino alla chiusura Gli ottavi di finale di Coppa Italia proseguono anche oggi con due partite in calendario. SAMPDORIA (3-4-2-1): Auero, Amione, Nuytinck, Murillo, Murru, Rincon, Yepes, Zanoli, Verre, Montevago, Djurici ...Il Palermo si appresta a chiudere due operazioni in entrata di assoluto livello. Gennaro Tutino (I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE) e Valerio Verre - salvo improbabili colpi di scena - saranno presto a dispo ...