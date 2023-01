Sampdoria | ufficiale l’arrivo di Turk | il comunicato – ?

Il portiere arriva in prestito dalla Reggiana Martin Turk è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il portiere arriva in prestito dalla Reggiana. Ecco il comunicato. COMUNICATO..Commenta per primo 'L'U. C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'A. C. Reggiana i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Martin Turk (nato a Koper, Slovenia, il 21 agosto 2003)'. Questo il ...Calciomercato Sampdoria, ora è ufficiale: Nikita Contini è diventato un nuovo giocatore della Reggina. Il comunicato dei calabresi ...AC Reggiana comunica che il portiere sloveno Martin Turk si trasferisce all' U.C. Sampdoria, dopo 6 mesi in granata nei quali ha disputato 8 partite in campionato, 1 gara in Coppa Italia Tim e ...