Sampdoria | Colley in uscita | spunta l'interesse di un club di A

Samp News 24

... tipo che la Coppa Italia era l'ultimo pensiero dellae che a Genova, tolto l'eroico ... gli altri difensori, i 'desaparecidos' tornati in campo ieri (vero Sabiri e). Ma non è il caso. ...Commenta per primo Il futuro dellaè appeso a un filo, ma l'allenatore blucerchiato Dejan Stankovic non ha richieste ... Un motivo per sorridere, Stankovic lo trova: 'Sono contento per, ... Calciomercato Sampdoria, sondaggio Monza per Colley: le ultime Formazioni, dubbi e scelte per Zanetti e Stankovic: tutte le informazioni utili per il fantacalcio EMPOLI - Nell' Empoli, Haas è tornato in gruppo e sembra recuperato. Dovrebbe tornare titolare Bandin ...Continua il pressing del Monza per Omar Colley: la Sampdoria si tutela e sente l’Hellas Verona per Magnani Omar Colley potrebbe lasciare la Sampdoria. Il difensore blucerchiato non ha mai nascosto la ...