Salvini-Open Arms | ora Conte “non ricorda”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È terminata stamattina l’udienza nell’Aula Bunker di Palermo, nel processo che vede imputato il leader della Lega, Matteo, per aver sequestrato – a detta dell’accusa – 147 migranti salvati dalla nave ongnell’agosto 2019. L’imputazione riguarda i reati di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Proprio oggi, sono intervenuti come testi l’ex premier Giuseppe, insieme all’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nonché Luciana Lamorgese. Un esame all’insegna del “non ricordo” o dello scaricabarile nei confronti di chi, al momento dei fatti, rappresentava un alleato di governo. Il leader grillino, per esempio, ha affermato di nonre “di aver mai sentito parlare della presenza di terroristi a bordo della, che aveva soccorso ...

