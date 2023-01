Salute e forma fisica | la pera | valori nutrizionali e proprietà del frutto

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Come ogni altro, larappresenta una ricca fonte di vitamine e sali minerali, ma le sue sorpresesono infinite. In cima alla classifica di una dieta sana ed equilibrata spiccano frutta e verdura. Nel reparto ortofrutta si ricorda in particolare laper le sue spiccatebenefiche per l’organismo. La sua Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.