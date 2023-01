SailGP | Singapore la prima tappa del 2023 | domani al via le gare

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Iltorna nelcon una nuovain Asia, a, con l’Australia attualmente in vetta al campionato con nove punti sulla Nuova Zelanda. Un punto più dietro la Francia , che mantiene la sua posizione nei primi tre piazzamenti cruciali.in acqua dopo 9 settimane di pausa La città-Stato ospiterà l’evento clou del sud-est asiatico per i prossimi tre anni. Dopo una pausa di nove settimane, la flottasi sta preparando a dare battaglia all’ottavo evento del calendario della Stagione 3. La straordinaria rimonta dell’Australia a Dubai ha visto i due volte campioni in carica aumentare il loro vantaggio in campionato a nove punti, ma c’è solo un punto che separa la Nuova Zelanda al secondo posto e la Francia al ...

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di vela previsti al momento nel 2023: CALENDARIO 2023 VELA 14 - 15 gennaio 18 - 19 febbraio - Sydney (Australia) 18 - 19 marzo - Christchurch (Nuova Zelanda) 31 marzo - 8 aprile Trofeo Princesa Sofia - Palma di Maiorca (Spagna) 15 - 22 aprile