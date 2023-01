Running | esordio annuale per Chiappinelli | sarà in gara a Valencia per la 10K Ibercaja

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Yohanesinizia il suo anno in Spagna, nella 10K. L’azzurro co-primatista italiano dei 10 km si cimenterà domenica proprio su questa distanza, per luiun’altra tappa di avvicinamento al debutto in maratona programmato sempre in Spagna, il 19 febbraio a Siviglia. L’atleta allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp, incontrerà un gruppo di validi avversari, due dei quali accreditati di primati personali inferiori ai ventisette minuti su strada, come il keniano Weldon Langat (26:55) e il burundese già protagonista del cross Rodrigue Kwizera (26:56) ai quali vanno aggiunti gli altri keniani Richard Yator (26:54.76 nei 10.000) e Jacob Krop, vice campione del mondo dei 5000 in Oregon. Dal fronte europeo, la sfida dalle 9.30 di domenica è con i francesi Jimmy Gressier e Morhad Amdouni, ...