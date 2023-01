“Rubano le nostre vittorie” Resa dei conti in Russia | si spacca la leadership

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È guerra aperta intra i vari fronti del potere. Il capo del gruppo di mercenari Wagner, Evgeny Prigozhin, ha attaccato su Telegram l'esercito russo in un altro segnale della forte rivalità con l'establishment della difesa. Per quanto gli Stati Uniti siano «un serio avversario, al momento non sono quello principale», scrive Prigozhin scagliandosi contro «la corruzione, la burocrazia e gli ufficiali che vogliono mantenere i loro incarichi, che rappresentano una maggiore minaccia per la Wagner». Il Post, nota la Cnn, appare nel giorno in cui il ministero della difesa russo rivendica la conquista di Soledar, peraltro smentita da Kiev, senza far menzione della Wagner che combatte su questo fronte della guerra in Ucraina. «innuazione la vittoria alla Wagner», ha scritto ancora Prigozhin, riferendosi al ministero della ...