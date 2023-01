Ronaldo | 'Juve un viaggio diverso della mia vita | fatto qualcosa di grande' Poi ricorda un gol speciale

... "Sono stato nove anni nel Real Madrid e sono passato alla, i campioni d'Italia". In un intervista rilasciata al programma " Memorable Matches " di LiveScore su YouTube ,ha ricordato la ...Dal punto di vista della gestione societaria, laha preso una direzione da Cristianoin poi, che si è rivelata sbagliata, il Napoli invece ha intrapreso una via più virtuosa. Si può ...A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete", è intervenuto Giuseppe Cruciani, giornalista: “Stasera farà un tiepido tifo per la Juve. Non contro il Napoli, per la mia fidanzata e per ...Ronaldo: «La Juve è stata un viaggio diverso della mia vita». L’ex bianconero è tornato sulla sua esperienza a Torino L’ex Juventus Cristiano Ronaldo è intervenuto nel programma Memorable matches di L ...