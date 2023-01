Ronaldinho | il figlio in prova con il Barcellona | lo ha voluto Laporta | News

Calcio in Pillole

Come riportato da Mundo Deportivo, ildiè da 10 giorni in prova e potrebbe rimanere in pianta stabile . A seguire personalmente la vicenda è stato il presidente del Barcellona, ...tutte le notizie dibarcellonaLeggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "... Ronaldinho, la storia si ripete: il figlio in prova con il Barcellona Ronaldinho: il figlio al Barça per Laporta. Il giovane Joao, che adesso ha 17 anni, vuole fare lo stesso percorso del papà. Il figlio del ‘Gaucho’ ha iniziato la sua… Leggi ...Come riportato da Mundo Deportivo, Joao Mendes de Assis Moreira, figlio di Ronaldinho, ha rescisso il contratto con il Cruzeiro ed è in prova con i blaugrana. Il 17enne è un attaccante centrale che pu ...