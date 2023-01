Roma | Zaniolo brutto gesto all’intervallo della gara contro il Genoa Mourinho contro la Coppa Italia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nicolòfurioso al termine del primo tempodiil, il nervosismo sarebbe dovuto da alcuni fischi dell’arbitro Feliciani. Mentre usciva dal campo,si è strappato in due la maglia giallorossa, imprecando e mettendosi addirittura il pugno in bocca comedi rabbia. Il ragazzo furioso, tanto che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tenta il colpo Marcelo dal Real Madrid. La situazione attualevuole Boateng per la difesa. La situazione attuale-Montecatini 10 ...

Corriere dello Sport

Il calciatore dellaNicolòha bestemmiato contro l'arbitro mentre si trovava nel tunnel del campo prima di disputare il secondo tempo della partita di coppa Italia- Genoa . Il calciatore ha imprecato ...... che ha già manifestato l'intenzione di restare a. L'agente ha preso tempo e valuterà anche ... Prima della partita, sollecitato, ha parlato di futuro Nicolò. E in merito alle aspettative ... Mourinho e la frase su Zaniolo: che attacco a Candela! Nicolò Zaniolo ha bestemmiato prima di rientrare in campo per disputare il secondo tempo di Roma-Genoa, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.La Roma batte il Genoa in Coppa Italia ma a tenere banco è la situazione legata al contestato Nicolò Zaniolo Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ analizzando il momento della Ro ...