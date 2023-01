Roma | Zaniolo bestemmia in faccia all'arbitro e rischia la squalifica

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una, chiara e inequivocabile. Urlata inall'Feliciani nel tunnel poco prima di rientrare in campo per il secondo...

Corriere dello Sport

Commenta per primo Nicolòsta bene a. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 ma nella capitale si trova bene e presto il suo agente parlerà con i dirigenti giallorossi per discutere il rinnovo.Pur non menzionandolo mai, sarebbe colpevole secondo José di aver criticato nel post gara di Milan -: 'Quando tu hai una persona che prende lo stipendio dellae ha una storia così ... Mourinho e la frase su Zaniolo: che attacco a Candela! Lo Special One ha lasciato intendere come l’ex Roma abbia aperto ad alcuni “disppunti” dei tifosi contro il 22 giallorosso. Il francese si difende sui social Un’insinuazione che sa di attacco, quella ...È un José Mourinho che non ti aspetti quello dopo Roma-Genoa. Nemmeno il passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia placa la sua voglia di giustizia. Difende i giocatori ...