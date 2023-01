Roma | Villar ceduto al Getafe | prestito con obbligo di riscatto

Fantacalcio ®

Gonzalolascia la Sampdoria e si trasferisce in prestito al Getafe. Ad annunciarlo è la, proprietaria del cartellino, attraverso una nota ufficiale. Il centrocampista spagnolo raggiunge il nuovo ..., arrivato allanel gennaio del 2020, ha collezionato 64 presenze in giallorosso prima di trasferirsi in prestito al Getafe nel gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria all'inizio ... UFFICIALE - Calciomercato Sampdoria, addio Villar: torna alla Roma Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato ha deciso di interrompere il prestito di Villar. Scelta comunicata alla Roma L’avventura di Gonzalo Villar alla Sampdoria è ormai… Leggi ...Il centrocampista Gonzalo Villar dice addio a Genova e alla Sampdoria: la notizia di calciomercato è ufficiale ...