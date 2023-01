Roma | ufficiale | Villar in prestito al Getafe

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Gonzalorientra alla base dalla Sampdoria e passa al. Ecco il comunicato dell’ASche annuncia “di aver trovato l’accordo con ilCF per la cessione a titolo temporaneo di Gonzalo. L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte delall’avverarsi di determinate condizioni., arrivato allanel gennaio del 2020, ha collezionato 64 presenze in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo alnel gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria all’inizio della stagione in corso. Il Club augura a Gonzalo le migliori fortune per questa nuova avventura”. SportFace.

Sportitalia

Villar era arrivato allanel gennaio del 2020, in tutto ha collezionato 64 partite in giallorosso prima di trasferirsi, a titolo temporaneo, al Getafe a gennaio 2022 e successivamente alla ...