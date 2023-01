Roma | ufficiale la cessione di Villar | il comunicato

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nuova avventura per Gonzalo, il centrocampista dellaè stato ceduto al Getafe: ildel club Nuova avventura per Gonzalo, il centrocampista dellaè stato ceduto al Getafe: ildel club: «L’AScomunica di aver trovato l’accordo con il Getafe CF per laa titolo temporaneo di Gonzalo. L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte del Getafe all’avverarsi di determinate condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

Villar era arrivato alla nel gennaio del 2020, in tutto ha collezionato 64 partite in giallorosso prima di trasferirsi, a titolo temporaneo, al Getafe a gennaio 2022 e successivamente alla ... UFFICIALE Roma, Villar torna al Getafe in prestito Il Getafe ha annunciato l'arrivo del centrocampista Gonzalo Villar dalla Roma Dopo 6 mesi in prestito alla Sampdoria, Gonzalo Villar torna in Spagna. Il centrocampista classe 1998 rientra alla Roma e ...