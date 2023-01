Roma | scontro tra auto e scooter in via Ostiense | morto 21enne

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina verso le 6.30 sulla via, a. Un ragazzo italiano di 21 anni èdopo essersi scontrato con il suocon un’, guidata da una 28enne. Sul posto la polizia locale del gruppo X Mare che sta conducendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Chiusa via, nel tratto da via Malafede a via Fiumalbo, in entrambe le direzioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Loè avvenuto per cause ancora in fase di definizione. Sul posto sono arrivati i sanitari ... Alessia Sbal morta sul Gra a: era scesa dall'auto in panne ed è stata travolta all'altezza dell'... Incidente sulla via Ostiense: scontro auto-moto, morto ragazzo di 21 anni A scontrarsi sono state una macchina guidata da una ragazza di 28 anni e una moto su via viaggiava un giovane di 21 ...