Roma | scambio di salme | gli consegnano l’urna di un uomo invece di quella della madre

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È una storia assurdacapitata a unal quale sono stati consegnati non i restimamma ma quelli di un altro defunto. Una vicenda finita con una denuncia che ora si trova sui tavoliProcura e per la quale, probabilmente, sarà necessaria anche la riesumazione di una salma. La questione, infatti, è diventata un rebus. Ma andiamo per gradi. Cosa è successo L’si è rivolto al cimitero di Prima Porta per avere i restimamma morta a 83 anni l’11 novembre del 2020 ed è stata cremata, ma quando ne sono state chieste le ceneri sono state consegnate quelle di un moldavo o almeno così c’era scritto sulla targhetta. La vicenda è stata ricostruita da Repubblica che sentito il figliodefunta ha sottolineato: “I miei cani trattati meglio di mia ...

Il Corriere della Città

"I miei cani trattati meglio di mia madre. Rispetto per le persone, rispetto per la morte. Tutto questo è mancato al cimitero di Prima Porta". Ennio De Bartolomei è polemico, giustamente. La madre ...