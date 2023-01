Agenzia ANSA

Il centrocampista dellaquesta mattina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso ulteriori complicazioni. Con ogni probabilità, però, il giocatore dei giallorossi non potrà ...problema in vista della gara di domenica sera (ore 20:45) con la Fiorentina . Tutta la Serie ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 13 gennaio 2023 Roma: nessun lesione muscolare per Pellegrini - Calcio (ANSA) - ROMA, 13 GEN - Lorenzo Pellegrini non ha subito alcuna lesione muscolare alla coscia destra dopo essere uscito ieri sera ...Le decisioni prese dopo la sfida di Coppa Italia tra i giallorossi e il Genoa Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 8 mila euro alla Roma per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara de ...