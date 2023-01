Roma-Napoli Cremonese in tv | data | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022 2023

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'uomo che dovrà decidere se sospendere le trasferte dei tifosi diper un determinato periodo, sta analizzando con attenzione la situazione, ma è consapevole che dopo fatti come quelli di domenica sull'A1, con conseguenti inviti a provvedimenti dalla ...Le prime decisioni da prendere riguardano i tifosi diche hanno effettivamente partecipato agli scontri di domenica scorsa sull'autostrada A1. Una domenica di puro terrore per tanti ...Ecco la speciale classifica dei 10 migliori marcatori africani nella storia del campionato italiano: primo Weah con 46 reti in 114 partite, poi Keita Baldé e Kessié La Serie A è passata dall’essere il ...Non si ferma il chiacchiericcio mediatico riguardo gli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma. E' intervenuto anche il Sindaco Manfredi.