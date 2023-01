Roma | la marcia per la legalità a sostegno dei carabinieri

Liberoquotidiano.it

... in occasione della manifestazione del 28 ottobre 2018 a Predappio, quando come ogni anno si radunarono, nel paese natale del Duce, i nostalgici dellasu. L'attivista venne immortalata da ...... del resto la Sebastiani ha tenuto unadavvero impressionante, quindi onore a lei". In vista dei quarti di Coppa la sconfitta di Ruvo nel recupero infrasettimanale per mano della Luissha ... Roma, marcia di solidarietà a favore della legalità Dalle ore 12.00 di venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 21.00 di martedì 17 gennaio 2023, sarà possibile acquistare il miniabbonamento sia online che presso i punti vendita abilitati Ticketone. L’acquisto ...Non parlava da qualche mese José Mourinho, era come un vulcano pronto ad esplodere. Ne ha avute per tutti, Tiago Pinto in primis, colpevole di non portargli i veri campioni. Ne ha solo uno ...