Roma - Genoa 1 - 0 | Dybala regala i quarti di Coppa Italia

L'argentino subentra all'intervallo e regala ai giallorossi i quarti di finale della ...Allaserve uno splendido gol di Dybala per superare ilnell'incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo con i giallorossi sempre in avanti ma senza reti, nella ... Coppa Italia: in campo Roma-Genoa 0-0 LIVE Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Alla Roma basta un gol di Dybala per superare il Genoa 1-0 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo con i giallorossi sempre ...Nell'ottavo di Coppa Italia disputato all'Olimpico la Roma batte il Genoa 1-0 grazie a un gol di Dybala, entrato nella ripresa, al 64' . I giallorossi passano ...