Agenzia ANSA

"Sono molto felice di dirvi che, finalmente, giocheremo i quarti di finale di Champions all'Olimpico. Vi aspettiamo numerosi". E' l'annuncio della capitana della, Elisa Bartoli, sui canali social del club, dopo che le giallorosse erano state costrette a giocare il girone allo stadio Francioni di Latina. Ladisputerà i quarti di ...Lagiocherà i quarti di finale di Champions allo Stadio Olimpico . La notizia era nell'aria ed è stata data direttamente dal capitano della squadra. Sul profilo social del club, infatti, ... Roma femminile: ok a quarti Champions all'Olimpico - Calcio La Roma Femminile giocherà i quarti di finale di Champions allo Stadio Olimpico . La notizia era nell'aria ed è stata data direttamente dal capitano della squadra. Sul profilo social del ...Una belle novità per le giallorosse: a dare l’annuncio capitan Bartoli © Elisa Bartoli ha un importante annuncio per voi…#ASRomaFemminile #UWCL pic.twitter.com/ROYtR4YFAd — AS Roma Femminile ...