Roma | falciato sulle strisce pedonali | morto 65enne dopo due settimane di coma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non ce l’ha fatta, ilinvestitola sera del 30 dicembre proprio davanti al chiosco di fiori che gestiva a, in via Tripoli, nel quartiere Africano. L’uomo, un cittadino egiziano residente in Italia ormai da tantissimi anni, stava attraversando la strada quando un’auto, una Opel Mari, lo ha centrato in pieno. Incidente mortale su Via Ostiense, auto contro scooter: la moto prende fuoco, perde la vita 31enneil fioraio di via Tripoli Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente molto gravi. Soccorso dai sanitari del 118, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I. Lì era stato ricoverato e i medici avevano tentato di tutto per salvarlo. L’uomo è rimasto inper duema oggi, a ...