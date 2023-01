Roma e Napoli | una storia di curva lontana dalla via dritta

Leggi su agi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI – L'incrostazione è così profonda e spessa che non sarà facile o questione di breve tempo per riportare alla “normalità” piu' o meno scontata la contrapposizione tra la tifoserianista e quella napoletana. Lo sanno bene anche gli investigatori e chi è preposto all'ordine pubblico. Nel volgere di anni si è passati dagli abbracci e dalle bevute insieme prima e dopo una partita, all'Olimpico o al San Paolo, agli agguati studiati a tavolino, con una strategia che ha quasi del militare perchè programmati a distanza di molto tempo dall'evento che poi andra- nelle intenzioni - ad essere violato o disturbato. In una escalation che rischia di salire sempre più di portata e, purtroppo, di conseguenze, coinvolgendo inconsapevoli passanti o, come nel caso di domenica scorsa, automobilisti in transito sull'A1. E il fatto che l'agguato – non si sa ancora bene, ma resta la ...