Roma e la sua vertigine barocca

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel suo nuovo libro dedicato alle architetture della Capitale, il critico di Panorama traccia percorsi di scoperta tra edifici celebrati e meno conosciuti. E quelli sacri del periodo che da Bramante arriva a Borromini e Bernini sono tra i più ricchi e affascinanti. Aogni chiesa è un museo, ma ogni insieme di chiese è un’epoca, e consente di identificare i periodi storici che abbiamo classificato come Medioevo, Rinascimento, Barocco, Neoclassico. Per intenderli compiutamente una città non basta, e occorre cercare monumenti essenziali in più regioni e in più città, Modena, Venezia, Bologna, Parma, Firenze. Ma per una stagione almenoè pienamente sufficiente ed esprime il punto più alto di uno stile: l’età. Le passeggiatene ce ne danno la più compiuta esperienza, in un percorso irripetibile. E ...