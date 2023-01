Roma | Dybala | «La Coppa Italia è un obiettivo»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le parole di Paulodopo la vittoria della: «Sappiamo di poter vincere il trofeo, ma ci dobbiamo credere» Pauloha parlato ai microfoni di Sportmediaset al termine della partita vinta dallaincon il suo gol.– «L’amore della gente c’era già prima di vincere il Mondiale, l’affetto del pubblico per me vale tantissimo e anche oggi hanno fatto qualcosa di indimenticabile per me. Oggi il cerchio si è chiuso nel modo più bello. Dobbiamo tutti migliorare, io per primo: oggi era importante vincere, laè un. Sappiamo di poter vincere il trofeo, ma ci dobbiamo credere. Lotteremo su tre fronti, questa competizione dev’essere un chiaro ...

Corriere dello Sport

: "Giocata da campione del mondo La gente di." ., Mourinho: "Ai tifosi dico 'Non fischiate Zaniolo'". L'allenatore lusitano ha commentato: "Sono molto contento della prestazione ...Commenta per primo Dopo il gol decisivo per la qualificazione dellaai quarti di Coppa Italia, Pauloha parlato così nel post partita col Genoa: 'L'amore della gente è arrivato prima della Coppa del Mondo. Oggi i tifosi mi hanno dato un gran riconoscimento,... Dybala e l'esultanza con il cappello dopo il gol al Genoa: svelato il motivo Roma-Genoa è anche Zaniolo contro Dragusin . I due, infatti, dopo un episodio controverso in avvio nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, si sono beccati per tutto il… Leggi ..."C'e' da migliorare, tutti dobbiamo e io per primo. Oggi era importante vincere, in ogni modo, perche' la Coppa Italia e' un obiettivo ...