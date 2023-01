Roma | cadavere di una ragazza su banchina del Tevere | ipotesi suicidio

Virgilio Notizie

Il corpo senza vita di una ragazza è stato trovato questa mattina sulla banchina del Tevere, all'altezza di lungotevere dei Sangallo. Sul posto polizia e polizia scientifica. Giallo a Roma sulla banchina del Tevere, all'altezza di via Bresciani: è stato ritrovato stamattina il cadavere di una ragazza, tra i 20 e 25 anni. Sul posto volanti della polizia e la Scientifica. L'ipotesi è il suicidio.