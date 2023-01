Roma | autista Cotral si masturba mentre è alla guida del bus | filmato dai passeggeri

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un– la concessionaria che si occupa del servizio di trasporto pubblico extraurbano nel Lazio – è statoda alcuni giovanidel bus, si stavando. Il video è stato diffuso in diversi gruppi social e dpagina Welcome to favelas. L’azienda ha fatto sapere che farà indagini interne, anche se ha precisato che è difficile risalire all’identità dell’uomo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Virgilio Notizie

Intanto la Procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Incaricato del ... L'INCHIESTA L'del bus si è fermato a prestare i primi soccorsi: 'È sbucato all'improvviso, ...I precedenti asi masturba alla guida, il caso. A ricostruire quanto accaduto sulla linea regionale della Cotral ci ha pensato il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riferito, ... Roma, autista della Cotral si masturba mentre guida il bus: ripreso dai passeggeri, avviate verifiche interne Era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso perché in forte stato di agitazione. I medici lo hanno assistito e sedato. Poi intorno alle tre del mattino è ...La scena auto-erotica dell'autista immortalata da due studenti che viaggiavano sul bus Guai, e seri, in vista per un autista del Cotral: è stato pizzicato mentre si masturbava alla… Leggi ...